إردوغان يهنئ المنفي بعيد الأضحى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر إردوغان، في البرقية، عن «تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة لرئيس المجلس الرئاسي، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- المنفي يتلقى تهنئة بالعيد من أبوالغيط

وفي وقت سابق الأحد، تلقى رئيس المجلس الرئاسي برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بمناسبة عيد الأضحى.

وأدى المنفي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تاورغاء، واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي تاورغاء وحكماء وأعيان المدينة من أجل الوقوف على احتياجات البلدية في مختلف المجالات.