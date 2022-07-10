البابا فرنسيس يدعو إلى الصلاة من أجل الليبيين ويحث على الحوار والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى الصلاة من أجل الشعب وخاصة الشباب وجميع الذين يتألمون من مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها بـ«الخطيرة»، حاثًا الجميع على الحوار والمصالحة.

وقال البابا فرنسيس في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «لنصلِّ معًا من أجل الشعب الليبي، ولا سيما من أجل الشباب وجميع الذين يتألمون بسبب مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة. أحث الجميع على الحوار البناء والمصالحة الوطنية».

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تأتي دعوة بابا الفاتيكان في وقت تشهد فيه ليبيا حالة انسداد بين الأطراف الفاعلة وتصعيدًا للأزمة السياسية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021 وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

وشهدت العديد من المدن الليبية مطلع الشهر الجاري تظاهرات شبابية على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة الكهرباء وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستمرار حالة الانسداد وعودة الانقسام الحكومي وعدم قدرة الأجسام السياسية على التوافق.