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انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 10 يوليو 2022, 03:48 مساء
انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر شرق بني وليد
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
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قال عضو جمعية السلام للأعمال الإنسانية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل، اليوم الأحد، جثة مجهولة الهوية من منطقة طريق النهر شرق المدينة، بعد تلقيه بلاغًا عنها من أحد المواطنين.

وأضاف التويجر في  تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام بالتعاون مع أفراد مديرية الأمن، لعرضها على الطبيب الشرعي وحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى.

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 وذكر التويجر أنه بعد الكشف المبدئي على الجثة تبين أنها تعود لأحد المهاجرين غير الشرعيين من إحدى الدول الأفريقية.

وسبق العثور على جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين أكثر من مرة في طريق النهر الصناعي ببني وليد، وهو طريق عادة ما يسلكه المهربون وتجار البشر.

الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. (الإنترنت)
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