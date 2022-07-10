Atwasat

ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 02:30 مساء
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
سيارة شرطة خلال عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن صبراتة، أمس السبت، ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر. 

وأشارت المديرية، في بيان، إلى تمكُّن دورياتها الأمنية من مداهمة وكر يستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. ونوهت بأن ذلك تنفيذ للخطة الأمنية لتأمين المدينة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجرى التحفظ عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص.

ماذا قال رئيس لجنة الشرؤون الخارجية في مجلس النواب ؟
ويوم الجمعة، عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري عن «بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا»، مشددًا على «أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية».

- انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن.. و«أمن السواحل»: القلعة هو المسؤول عن التهريب 
- إنقاذ 114 مهاجرا من جنسيات مختلفة شمال صبراتة
- توزيع مساعدات على المهاجرين في مركز إيواء قنفودة

العقوري أشار إلى «جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية»، داعيًا «حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة، مقدمًا شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة».

من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)
من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)
من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)
من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق الساحلي
بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق...
مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت
مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت
المنفي يتلقى تهنئة بالعيد من أبوالغيط
المنفي يتلقى تهنئة بالعيد من أبوالغيط
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة...
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي...
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد...
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد...
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط