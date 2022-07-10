ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، أمس السبت، ضبط مجموعة من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى تمكُّن دورياتها الأمنية من مداهمة وكر يستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين. ونوهت بأن ذلك تنفيذ للخطة الأمنية لتأمين المدينة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجرى التحفظ عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص.

ماذا قال رئيس لجنة الشرؤون الخارجية في مجلس النواب ؟

ويوم الجمعة، عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري عن «بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا»، مشددًا على «أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية».

العقوري أشار إلى «جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية»، داعيًا «حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة، مقدمًا شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة».

من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)

من عملية مداهمة وكر لعصابات تهريب بشر في صبراتة، 9 يوليو 2022 (مديرية أمن صبراتة)