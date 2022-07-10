Atwasat

التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 01:43 مساء
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
طلاب يؤدون الامتحانات، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تتابع وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية آخر التحضيرات لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام يوم 31 من شهر يوليو الجاري، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وحسب الوكالة الليبية، فقد أنهى المركز الوطني للامتحانات الترتيبات والاستعدادات النهائية لإجراء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من خلال إدخال بيانات التلاميذ وتوزيع مقار اللجان الامتحانية ووضع آلية لنقل وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة على كل دوائر الامتحانات بمختلف المناطق بكامل التراب الليبي. كما نسق المركز مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بشأن استكمال البيانات بخصوص الطلبة المشاركين.

- انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي 
- المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب 
- «التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

استعدادات المركز الوطني للامتحانات
يُذكر أن المركز الوطني للامتحانات أدخل بيانات طلبة الشهادة الثانوية بأقسامها المختلفة لهذا العام بمنظومة الامتحانات ضمن استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وبلغ عدد الطلاب 109 آلاف و632 طالبًا وطالبة.

ومن المقرر توزيع شفرات مجانية من شركة المدار الجديد إلى جميع الطلاب المشاركين في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة والشركة لتسهيل الاتصال والتواصل بين الطلاب والوزارة لتزويد الطلبة بالبيانات والمعلومات الكافية حول مواعيد، وأماكن ونتائج الامتحانات.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اعتماد جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بقسميه الأدبي والعلمي للمدارس الليبية بالخارج، للعام الدراسي 2021-2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق الساحلي
بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق...
مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت
مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت
المنفي يتلقى تهنئة بالعيد من أبوالغيط
المنفي يتلقى تهنئة بالعيد من أبوالغيط
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
المزيد
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة
ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين في صبراتة...
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي
التربية والتعليم تستعد لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي...
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد...
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد
تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد...
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية
تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط