إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلن مستشفى بني وليد العام استقبال 70 شخصًا مصابًا بجروح جراء السكاكين أثناء عملية ذبح وسلخ الأضاحي، في حالات تكررت في عدد من المناطق.

وذكر المشرف بقسم الطوارئ بالمستشفى أسامة الغزالي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإصابات تنوعت بين البسيطة والمتوسطة ومعظمها في اليدين والقدمين، مؤكدًا أنه جرى إسعاف جميع الحالات في المستشفى ولم يجر تحويل أي حالة خارج المدينة.

- 70 إصابة خلال ذبح الإضاحي في سرت (صور)

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وسبق أن جرى الإعلان عن تسجيل ٧٠ إصابة في سرت و١٢٠ إصابة أخرى في مصراتة.

واحتفل الشعب الليبي في جميع المدن الليبية، أمس السبت، بأول أيام عيد الأضحى بإقامة الصلاة في الساحات العامة والمساجد، متمنين أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع البلاد.