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إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 10 يوليو 2022, 12:49 مساء
إصابات ذبح الأضاحي تتواصل.. تسجيل ٧٠ حالة في بني وليد
طبيب يسعف مصابا من ذبح الأضحية في مستشفى بني وليد العام. (بوابة الوسط)
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أعلن مستشفى بني وليد العام استقبال 70 شخصًا مصابًا بجروح جراء السكاكين أثناء عملية ذبح وسلخ الأضاحي، في حالات تكررت في عدد من المناطق. 

وذكر المشرف بقسم الطوارئ بالمستشفى أسامة الغزالي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإصابات تنوعت بين البسيطة والمتوسطة ومعظمها في اليدين والقدمين، مؤكدًا أنه جرى إسعاف جميع الحالات في المستشفى ولم يجر تحويل أي حالة خارج المدينة.

- 70 إصابة خلال ذبح الإضاحي في سرت (صور) 
- 121 مصابًا في مصراتة نتيجة استعمال أدوات الذبح

وسبق أن جرى الإعلان عن تسجيل ٧٠ إصابة في سرت و١٢٠ إصابة أخرى في مصراتة.

واحتفل الشعب الليبي في جميع المدن الليبية، أمس السبت، بأول أيام عيد الأضحى بإقامة الصلاة في الساحات العامة والمساجد، متمنين أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع البلاد.

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