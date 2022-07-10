تعرف على آخر سعر للدولار في السوق الموازية قبل العيد

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف العملة الأميركية 5.13 دينار، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.13 دينار يوم الخميس الماضي مقابل 5.14 دينار الأربعاء، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، هبط سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار الأربعاء، بينما ثبت الجنيه الإسترليني عند 6.25 دينار. وبقي سعر الدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، والليرة التركية عند 0.33 دينار.

وحددت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة،أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين، عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بالدولة، لمناسبة عيد الأضحى المبارك.