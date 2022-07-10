تهاني العيد لعقيلة من برلمانات عربية

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددًا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من عدد من رؤساء برلمانات واتحادات ومجالس عربية، وفق المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وتلقى عقيلة برقية تهنئة من رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله، وبرقية تهنئة من رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية عبدالكريم الدغمي.

كما تلقى برقية من رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، وبرقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال بن ناصر المعولي، وبرقية من الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.



وعبرت البرقيات عن خالص التهاني وأعطر التبريكات وأصدق الأمنيات لرئيس مجلس النواب، وعن أصدق أمنياتهم له أن يعيده الله عز وجل عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى ليبيا بالتقدم والازدهار والأمن والاستقرار والسلام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

