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مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 10 يوليو 2022, 10:44 صباحا
مساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود في سرت
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
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وزع مكتب صندوق الزكاة بسرت مساء أمس مساعدات إنسانية على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، الذين لم يتمكنوا من شراء الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك. 

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت إن المساعدات التى جرى توزيعها بالساحة بالمدينة تمثلت فى كميات لحوم ومواد تنظيف تبرع بها عدد من المواطنيين الخيرين بمناسبة العيد لمساعدة المحتاجين والفقراء والمعوزين.

ولم يتلق مكتب الزكاة في سرت هذا العام أي أضاحي العيد للمحتاجين.

 

مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
مساعدات إنسانية وزعها مكتب صندوق الزكاة على العائلات المعوزة والمحتاجة في سرت، 10 يوليو 2022. (بوابة الوسط)
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