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بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 09:44 صباحا
بالصور.. المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة وربطه بالطريق الساحلي
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
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 اعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، يوم الجمعة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة.

ونشرت منصة «حكومتنا» صورًا لأعمال العمل في مشروع طريق مرادة العقيلة، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مشروع عودة الحياة
يشار إلى هذا المشروع ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة لإحياء مشاريع التنمية خلال الربع الأخير من عام 2021.

وحسب أرقام رسمية، بلغ إجمالي مشروعات هذه الخطة حوالي 732 مشروع منها 370 جاري بها العمل حاليًا، وحسب التوزيع الجغرافي شملت هذه الخطة معظم مدن ومناطق ليبيا منها 222 مشروع في المنطقة الغربية، 149 مشروع لشرقي البلاد؛ بينما 46 مشروع فقط للمنطقة الجنوبية.

وقُسمت هذه المشاريع بين الأجهزة التنفيذية التابعة للدولة، حيث تولّى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 273 مشروع بدأت في إنجاز 110 منها، وكان لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عدد 197 مشروع، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بإجمالي 262 مشروع.

من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
من المرحلة الأولى من مشروع طريق مرادة العقيلة، وربطه بالطريق الساحلي عند منطقة العقيلة. (حكومتنا)
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