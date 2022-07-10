الأرصاد: طقس معتدل ومستقر في ثاني أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا ومستقرا على أغلب مناطق شمال غرب البلاد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, و تتكاثر السحب علي مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال ظهور زوابع رعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.