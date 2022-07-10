الأرصاد: طقس معتدل ومستقر في ثاني أيام العيد...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا ومستقرا على أغلب مناطق شمال غرب البلاد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك, و تتكاثر السحب علي مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة .
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على أغلب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق مع احتمال ظهور زوابع رعدية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.
الواحات- السرير- تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
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