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4 توصيات من «مكافحة الأمراض» خلال العيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 10:33 مساء
4 توصيات من «مكافحة الأمراض» خلال العيد
مواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة تاورغاء، 9 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين إلى الالتزام بأربع توصيات خلال عيد الأضحى المبارك للمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

وشملت توصيات المركز تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، وتجنب الاجتماعات الكبيرة والأماكن المزدحمة، حسب بيان صادر عن المركز.

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إضافة إلى غشيل اليدين جيدا بالماء والصابون بانتظام أو فركها جيدا بمطهر كحولي، التزام المنزل وعدم الخروج في حالة ظهور أعراض مشابهة لأعراض «كوفيد- 19».

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