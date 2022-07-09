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عميد المجلس البلدي كاباو: تحسن ملفات الأمن والمياه والصحة بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 06:49 مساء
عميد المجلس البلدي كاباو: تحسن ملفات الأمن والمياه والصحة بالبلدية
عميد المجلس البلدي كاباو مراد مسعود. (صورة من كلمة بالفيديو: المجلس البلدي كاباو)
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قال عميد المجلس البلدي كاباو مراد مسعود، إن الجهات الأمنية باتت تقوم بدور مهم وملحوظ في الحفاظ على الأمن داخل بلدية كاباو، مثمنًا دور مكتب مكافحة المخدرات ومكتب الدعم المركزي المستحدثين أخيرًا، وكذلك مديرية الأمن التي جرى إرجاعها، فضلًا عن فرع حرس البلدي وقسم هيئة السلامة الوطنية.

وأضاف مسعود، في كلمة لمناسبة عيد الأضحى المبارك: «كل الأجهزة الأمنية لها الشكر، وكذلك كل المهتمين بملف المياه الذي يشهد تحسنًا كبيرًا مع تحسن المياه وانخفاض أسعارها».

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جهود في توفير المياه بكاباو 
وأشار إلى أن اللجنة التطوعية وجهت دعمًا لإنجاح ملف المياه «وميزانية المياه لا تتجاوز للأسرة الواحدة 18 دينارًا شهريا، فكل الشكر لهم على إنجاز هذا الملف الأساسي والحساس».

وكذلك وجه عميد المجلس البلدي الشكر إلى المهتمين بملفي التعليم والصحة، مضيفًا: «نوجه التحية إلى المدرسين والطلبة رغم أن ملف التعليم يحتاج إلى المزيد من الجهد، كما نشكر الأطباء والأطباء المساعدين، وقد لامسنا النهضة التي كنا نطمح بها وهو ما بدا في مستشفى كاباو، ومركز الإدارة الصحية».

وأشار إلى أن الدولة «لم تقدم  أي دينار من ميزانية الباب الثاني (النفقات التسييرية والتشغيلية) إلى بلدية كاباو، متابعا: لن يحول ذلك دون مواصلة تقديم الخدمات». 

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