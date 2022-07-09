حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تفاصيل مصروفات دعم النظافة الواردة في الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة، وهو باب الدعم.

أكثر من 143 مليون دينار أحيلت للبلديات

وأوضحت أن تفاصيل المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 تتضمن: أولا، مخصص النظافة الذي جرت إحالته إلى البلديات، ويبلغ 143 مليونًا و491 ألف دينار، والمخصص المحال وفق قرار مجلس الوزراء رقم 298 لسنة 2022 هو 9 ملايين و999 ألف دينار.

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أما مخصص شركة النظافة العامة طرابلس فهو 56 مليونًا و358 ألف دينار، وقيمة المرتبات المتراكمة للعاملين سابقا بشركة الخدمات العامة نالوت، فهو 3 ملايين و601 ألف دينار، مضيفة أن هناك قيمة إضافية لشركة النظافة العامة طرابلس هي 9 ملايين و999 ألف دينار.

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وأشارت إلى أن إجمالي الرصيد المحال من نفقات الباب الرابع هو 223 مليونًا و452 ألف دينار. والرصيد المتبقي بحساب الباب الرابع هو 223 مليون و407 آلاف دينار.

وقالت الحكومة إن نشر هذه الأرقام يأتي بناءً على تعليمات الدبيبة بضرورة توضيح المصروفات التفصيلية لبند دعم النظافة في الباب الرابع للميزانية، وأن زارة الحكم المحلي أوضحت مخصصات الصرف والجهات المحالة إليها.