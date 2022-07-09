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بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن صلاة عيد الأضحى في ميدان الشهداء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 05:06 مساء
بالصور.. مديرية أمن طرابلس تؤمن صلاة عيد الأضحى في ميدان الشهداء
صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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قامت مديرية أمن طرابلس بتأمين المصلين خلال أدائهم صلاة عيد الأضحى المبارك في ميدان الشهداء صباح اليوم السبت.

وقال مكتب العلاقات العامة وقسم الإعلام والتوثيق الأمني إن المديرية شاركت في عمليات التأمين رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى.

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واحتفل الليبيون صباح اليوم بعيد الأضحى، إذ أدى جموع المواطنين شعائر صلاة العيد في ساحات ومساجد البلاد. وفيما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الصلاة في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صلاة العيد في مدينة تاورغاء.

جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
جانب من تأمين مديرية أمن طرابلس لصلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
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