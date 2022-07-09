Atwasat

فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 09 يوليو 2022, 01:54 مساء
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
قوة برخان الفرنسية العاملة في مالي. (أ ف ب)
alwasat radio

نقلت فرنسا عمليات مهمة «برخان» العسكرية من مالي إلى النيجر، حيث تعيد انتشارها في نيامي وعلى مقربة من الحدود مع ليبيا من أجل «شراكة قتالية» مع الجيش النيجيري حسبما ذكر تقرير فرنسي.

وكشفت جريدة «لوموند» الفرنسية، في تقرير الأربعاء الماضي، أن باريس تركت مواقعها العسكرية في باماكو، بينما في العاصمة نيامي أين يقع الموقع اللوجستي للقاعدة الجوية المخطط لها لتكون انطلاقة عملية «برخان» الفرنسية تتراكم الحاويات القادمة من مالي المجاورة.

فرنسا ترفض الحديث عن فشل عسكري
وأشارت الجريدة إلى إغلاق فرنسا منذ بداية العام قواعدها العسكرية الواحدة بعد الأخرى، حيث أعادت بالفعل قواعد كيدال وتمبكتو وتيساليت وميناكا إلى القوات المسلحة المالية، ولم تتبقَ لها سوى القاعدة الرئيسية التي تقع في مدينة غاو المالية على بعد 450 كيلومترًا شمال العاصمة النيجيرية.

- النيجر تبرر السماح بانتشار قوات «برخان» بالتوتر القادم من ليبيا 
- الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 «مسلحا» في بوركينا فاسو
- بعد التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر.. هل المجال الجوي الليبي خيار طائرات «برخان» إلى الساحل؟

وأضافت أن باريس ترفض الحديث عن فشل عسكري في مالي، لكن تم تعلم الدروس، حيث ستكون عملية «برخان» انطلاقًا من النيجر بمظهر جديد، فعملية نقل الحاويات العسكرية إلى النيجر لا تعني أن باريس ستبني قواعد متطابقة لقواعدها التي كانت في مالي، بل كل المعدات تقريبًا سيتم نقلها إلى فرنسا، فنيامي لن تكون غاو جديدة حسب ما أوضح نائب قائد عملية «برخان» في منطقة الساحل.

وتشترك النيجر في الحدود الشمالية مع الجزائر وليبيا، وحدود شرقية مع تشاد، وحدود جنوبية مع نيجيريا وبنين، وحدود غربية مع بوركينا فاسو ومالي. ومع ذلك، فإن الحدود مع ليبيا وبوركينافاسو ومالي هي واحدة من أكبر بؤر الجريمة في أفريقيا، إذ يتعاون الإرهابيون والميليشيات المسلحة والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود مع بعضها البعض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي

الرئيس السريلانكي يفر من مقره على وقع اقتحام المتظاهرين المجمع الرئاسي
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية
بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية
وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة نجل القذافي؟
القضاء الفرنسي يحقق مع متهمين جدد في «التمويل الليبي».. ما علاقة ...
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
المزيد
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات المدينة
المنفي يجتمع مع المجلس البلدي تاورغاء للوقوف على احتياجات ......
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا دعوات للدخول
باشاغا لـ«فرانس برس»: كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.. وتلقينا ......
مشاجرة ليلة العيد بين شابين تودي بحياة أحدهما في سرت
مشاجرة ليلة العيد بين شابين تودي بحياة أحدهما في سرت...
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت
وفاة مواطن في حادث سير شرق سرت...
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية
فرنسا تنقل مركز عملية «برخان» إلى قرب الحدود الليبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط