وزير الدفاع الإيطالي: نسعى إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني، السعي إلى حل قابل للتطبيق في ليبيا، الأمر الذي يوجه البلاد نحو التطبيع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والأمني الداخلي، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

أدلى غويريني بهذه التصريحات خلال محادثات مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، يوم الخميس في إطار لقاء ثنائي تم تنظيمه في لا سبيتسيا، بنادي ضباط البحرية، لمناسبة تسليم زورق الدورية البحرية «شيراوح»، الذي أنتجته فينكانتيري بموجب اتفاقية تعاون بحري وقعها البلدان العام 2016.