بالصور.. حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ حملة إزالة تعديات على مرافق وأملاك الدولة في نطاق بلدية الزاوية الغرب، بناءً على كتاب عميد بلدية الزاوية الغرب.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، يوم الجمعة، «انطلقت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الخميس لمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية، وباشرت مهامها في وقف التعديات والانتهاكات الحاصلة على أملاك الدولة من مرافق ومبانٍ».

إزالة مظاهر الاعتداء على أملاك الدولة

ونوهت الوزارة إلى «إخلاء المرافق والمباني من جميع مظاهر الاعتداء وإعادتها لملكية الدولة بمشاركة دوريات أجهزة الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة السياحية ومركز الشرطة ومصلحة أملاك الدولة».

وتتواصل في مختلف أنحاء البلاد أعمال رصد إزالة التعديات على أراضي الدولة، ففي 27 يونيو الماضي أمهلت إدارة إنفاذ القانون أصحاب المباني المخالفة بـ89 موقعًا في زليتن 72 ساعة لإخلائها، كما جرى رصد تعديات على مشروع ساسو الزراعي في مصراتة في نهاية مايو الماضي.

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في الزاوية، 8 يوليو 2022. (وزارة الداخلية)