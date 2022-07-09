الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل الليبيون صباح اليوم السبت، بأول أيام عيد الأضحي المبارك، حيث أدت جموع المواطنين شعائر صلاة عيد الأضحي في ساحات ومساجد البلاد.

وبثت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية مقطع فيديو لأداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة العيد في مسجد الغلبان بمدينة مصراتة، كما بثت مديرية أمن طرابلس صورا وتسجيلا مصورا لصلاة العيد في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وتناول الخطباء في خطبة العيد، المعاني السامية لهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يحتفل بها المسلمون في انحاء العالم، داعين الليبيين كافة الى التعاطف والتراحم والتسامح والمحبة، ودعم النسيج الاجتماعي وتعزيز المصالحة بين أبناء الوطن ليعم الأمن والاستقرار ربوع ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتوجه الخطباء والمصلين بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ ليبيا وينعم عليها بالخير والرخاء وعلى سائر بلاد المسلمين بالنصر والسلام.

الدبيبة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مصراتة، 8 يوليو 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، 9 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)