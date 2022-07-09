Atwasat

«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 01:58 صباحا
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
عناصر من فاغنر الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تأثرت أسواق النفط العالمية بالفعل بأزمة إغلاق النفط الليبي، إذ أدى الحصار إلى خفض الإنتاج من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 300 ألف و 400 ألف برميل يوميا، لكن هناك يد لموسكو في هذا الإغلاق، حسب مجلة «فورين بوليسي» الأميركية.

وقالت المجلة في تقرير إنه «على الرغم من أن الإغلاق يأتي تزامنا مع الأزمة السياسية بين رئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الموازي في سرت المدعوم من الجيش الوطني افتحي باشاغا، لكن قوات فاغنر الروسية المنتشرة حول المنشآت هي التي أظهرت موافقة ضمنية لاستمرار الحصار»

توقيت الإغلاقات النفطية يخدم موسكو
واعتبر التقرير أن توقيت الإغلاق «يخدم موسكو بلا شك. خصوصا في أسواق الطاقة الحالية ، حيث يؤدي سحب ما يقرب من مليون برميل من السوق يوميًا إلى زيادة الضغط على أزمة الطاقة في أوروبا، مما يؤدي إلى إبطال بديل للنفط والغاز بالنسبة للبلدان التي تفكر في التحول بعيدًا عن الطاقة الروسية».

وأضاف أن «موسكو هي العاصمة الوحيدة التي تعترف رسميًا بحكومة باشاغا، وعندما ظهر مقال لباشاغا في صحيفة التايمز البريطانية في أوائل مايو ينتقد غزو أوكرانيا، أُجبر على التراجع ونفى أن يكون قد كتب المقال اطلاقا».

وترى «فورين بوليسي» أن الكرملين استغل الفرصة «ليصبح لاعبًا لا يُقهر في المسار السياسي لليبيا. من خلال دمج موسكو نفسها في البنية الأمنية للجيش الوطني الليبي ، حيث تساعد فاغنر في إدامة وتسريع الاتجاهات التي تضر بالمصالح الأوروبية».

موقف فرنسا مؤيد لروسيا؟
وتعتقد المجلة أن «هناك نقطة أخرى تستغلها فاغنر وهي أن بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا تنظر إلى الجيش الوطني الليبي على أنه قوة لتحقيق الاستقرار ومعقل ضد النشاط الإرهابي».

وأضافت: «فاغنر ليست مضطرة للقتال من أجل تأجيج عدم الاستقرار. فقد كان وجودها في حد ذاته قضية مسيسة ومستقطبة تساعد في دفع الانقسام بين الشرق والغرب. القوات من كلا الجانبين تطالبان في ذات الوقت المرتزقة الداعمين للطرف المنافس بالرحيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 ، لكن كل ما على الجيش الوطني الليبي ببساطة هو الإشارة إلى وجود الجيش التركي وقوات المرتزقة السورية في الغرب لإنهاء هذا الجدال».

وأشارت المجلة إلى «فظائع فاغنر ضد المدنيين خلال حرب طرابلس في 2019 و2020 - بما في ذلك زرع الألغام المضادة للأفراد وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.. ويمكن لموسكو أن تستخدم بهدوء عمليات انتشارها في ليبيا كمراسي لإبراز قوتها في القارة الأفريقية واستغلال الثغرات الأمنية التي خلفها الخصوم الأوروبيون والأميركيون، فقد استخدمت روسيا قاعدة جوية بالقرب من بنغازي كمركز لوجستي لنقل الطواقم والمعدات إلى مالي».

هل لحفتر دور في تقييد تحركات فاغنر؟
وفي حين أشار البعض إلى أن «حفتر قد تولى السيطرة على قوات فاغنر من خلال تقييد انتشارها، أكد آخرون أن الجيش الوطني الليبي لا يسيطر على القوات الروسية»، مشيرين إلى انسحاب فاغنر أحادي الجانب من طرابلس بعد أن أبرمت روسيا صفقة سرية مع تركيا في عام 2020، وفق المجلة. وتابعت: «تشير المناقشات مع شهود العيان إلى أن هذا الأخير هو الحال، حيث تعمل قوات فاغنر بشكل مستقل إلى حد كبير عن تسلسل قيادة الجيش الوطني الليبي».

ونقلت المجلة عن شهود عيان في سرت عن «وجود معارضة صريحة لوجود فاغنر في المنطقة، لا سيما وأن التحصينات الدفاعية قد عزلت السكان المحليين عن منازلهم وأدى عنف المجموعة إلى مقتل أفراد أسرة، وكل ذلك أثار الغضب بين القبائل المحلية بسبب وجود قوة أجنبية على أراضي أجدادهم».

التأثير الاجتماعي ودوره في بقاء الروس من رحيلهم 
وترى «فورين بوليسي» أن «هذه الديناميكية التساؤل حول متى يمكن أن يتحول الإحباط المحلي إلى أشكال أكثر نشاطًا للمقاومة ضد وجود فاغنر.. فهي مرادف للتدخل الأجنبي الذي أدى إلى تآكل السيادة الليبية منذ عام 2011».

وختمت المجلة تقريريها بالقول: «ساعدت الانقسامات والانشقاقات بين دول الناتو بشأن السياسة المتعلقة بليبيا على إثارة صراع استغلته روسيا بشكل فعال لتعزيز عمقها الاستراتيجي في مواجهة الناتو». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن.. و«أمن السواحل»: القلعة هو المسؤول عن التهريب
انتشال جثة مهاجر مغربي قرب زليتن.. و«أمن السواحل»: القلعة هو ...
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ......
المجلس البلدي سلوق يتسلم عددا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر المحتاجة
المجلس البلدي سلوق يتسلم عددا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر ......
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء...
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»...
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد
غلق ميدان الشهداء بطرابلس الليلة لإقامة صلاة العيد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط