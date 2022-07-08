عقيلة صالح: رفضنا للإقصاء وراء فشل مفاوضات المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أحد أسباب فشل اجتماعات المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة هو تمسك الأخير بإقصاء بعض الأطراف من العملية الانتخابات والترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان.

وأضاف صالح في بيان صادر عن المجلس اليوم الجمعة إن «شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية والعالقة، ولازال المجلس يؤكد على تمسكه بضرورة الابتعاد عن نهج الاقصاء باعتباره من أكبر عوامل إفشال العملية السياسية وعدم قبول نتائجها، وهذا الثابت هو نفسه الذي تمسكت به رئاسة المجلس في مباحثات جنيف اللاحقة على اجتماعات القاهرة».

واعتبر عقيلة أن مجلس النواب «حريص على تحقيق عملية التغيير والتداول السلمي... وبما يؤدي إلى إنهاء الأزمة والمعاناة التي تمر بها البلاد سعي وبشكل جاد وحثيث على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في أقرب الآجال».



وتابع: «للأسف رأينا أن الحكومة المنتهية الولاية تصر على الذهاب باتجاه إستمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات مع تذبذب ملحوظ في موقف بعض أعضاء الأسرة الدولية، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة المنتهية في تحدي إرادة الشعب من خلال فرض الأمر الواقع مستغلة وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس».

وجاء في البيان أن «المعاناة التي يقاسيها الشعب الليبي... من واجبات السلطة التنفيذية بوجه خاص ، وان دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وهو ما قام به المجلس من خلال سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة اخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة وغيرها».

كما اتهم عقيلة حكومة الدبيبة بـ«تأزيم الأوضاع مستغلة وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية»، محملا إياها «المسؤولية عن الاخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام، كما أنها استغلت وجود مؤسسات الدولة ومصرفها المركزي في طرابلس».