شركة البريقة تعلن افتتاح أول محطة وقود في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط افتتاح محطة وقود الجهود الدولية رقم «1028»، التي تعد أول محطة وقود بالمنطقة الجنوبية.

وافتتحت المحطة بعد وضع كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لها، حيث ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين في الجنوب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

حضر الافتتاح، الذي جرى أمس الخميس، كل من مدير إدارة عمليات منطقة سبها بالشركة، ومنسق مستودع سبها النفطى ومشرف وحدة التفتيش ورؤساء الأقسام بالإدار ، إضافة إلى عضو بالمجلس البلدي سبها، والقائمون ومشرفو المحطة وعدد من الأهالي.

وأشار البيان إلى استمرار شركة البريقة في إنشاء محطات جديدة بجميع البلديات والمناطق .