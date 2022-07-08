توزيع صكوك منحة الزواج على ذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صكوك منحة تيسير الزواج لعدد من ذوي الإعاقة وأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في حفل بصالة صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة سبها، حسب ما جاء على صفحة حكومتنا في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

تسليم الصكوك للفئات الخاصة منذ 22 يونيو

وبدأ صندوق تيسير الزواج صرف المنحة المخصصة للفئات الخاصة منذ يوم 22 يونيو الماضي.

- تسليم صكوك منحة زواج لـ32 من ذوي الاحتياجات الخاصة في سرت

- تسليم صكوك منحة الزواج لـ700 من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء مؤسسات الرعاية

- صندوق تيسير الزواج يبدأ صرف منحة الفئات الخاصة

واستثنى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط، وخصص نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة لهم.