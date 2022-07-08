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نفوق عدد من الخراف في انقلاب شاحنة محملة بالأغنام جنوب طرابلس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الجمعة 08 يوليو 2022, 08:03 مساء
نفوق عدد من الخراف في انقلاب شاحنة محملة بالأغنام جنوب طرابلس
الخراف النافقة عقب انقلاب شاحنة جنوبي طرابلس، 8 يوليو 2022 (بوابة الوسط)
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تعرضت شاحنة محملة بالأغنام المحلية لحادث انقلاب بالقرب من بوابة سكريج القريبة من بلدة مزدة جنوبي غرب طرابلس، ما أدى إلى نفوق 45 خروف من الأغنام وإصابة بعضها، اليوم الجمعة. 

وذكر مصدر من بلدة مزدة، لـ«بوابة الوسط»، إن هذا الحادث أدى الى توقف حركة السير، حيث قام بعض المتطوعين برفع الخرفان النافقة.

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واشار المصدر إلى أن عددا من الأغنام نفق والآخر أصيب عقب انقلاب الشاحنة منتشرة على الطريق، داعيا المواطنين توخي الحذر أثناء مرروهم من هذا الطريق.

الخراف النافقة عقب انقلاب شاحنة جنوبي طرابلس، 8 يوليو 2022 (بوابة الوسط)
الخراف النافقة عقب انقلاب شاحنة جنوبي طرابلس، 8 يوليو 2022 (بوابة الوسط)
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