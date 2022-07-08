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هيئة الحج: تفويج كل الحجاج الليبيين من فنادقهم إلى صعيد عرفات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 04:28 مساء
هيئة الحج: تفويج كل الحجاج الليبيين من فنادقهم إلى صعيد عرفات
الحجاج على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)
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أعلن الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبدالله العقيلي، تفويج كل الحجاج الليبيين من فنادقهم بمكة المكرمة إلى صعيد عرفات.

وقال العقيلي، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة، إن 73 مجموعة بمشرفيهم وصلت إلى جبل عرفات، ووزعوا على أماكن إقامتهم حسب مناطقهم، وكل الحجاج بصحة جيدة والخدمات متوفرة في مكان إقامتهم.

دور الكشافة في مساعدة الحجيج
وأشارت الوكالة إلى دور الكشافة والمرشدات في إرشاد الحجاج التائهين إلى خيامهم، والمساعدة في توزيع حقائب التموين، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.

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وأوضح قائد الكشافة، بلقاسم العويتي، أن مكان البعثة الليبية ينقسم إلى مخيمين برقمي 56 و57، ويقدم أفراد الكشافة بهما الخدمات لكل الحجاج، ويرشدوهم لمكان إقامتهم، كما يوزعون السلال الغذائية، ويقومون على خدمات أخرى.

يشار إلى أن هيئة الحج أفادت بتكفلها بدفع قيمة الهدي عن كل الحجاج التابعين لها، وطلبت منهم أن لا يلتفتوا للشائعات التي قد تلهيهم وتنغص عليهم أداء مناسكهم.

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