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المنفي: «الرئاسي» مستمر في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 07 يوليو 2022, 11:27 مساء
المنفي: «الرئاسي» مستمر في تقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع أعضاء تنسيقية مرشحي نواب 2022 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن استمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس بديوان المجلس في طرابلس، أعضاء تنسيقية مرشحي نواب 2022، حيث بحث مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد، وفق بيان للمجلس على «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء، بحسب البيان، سُبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، «وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبيةً لمطالب أبناء الشعب الليبي».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية «تظافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة».

والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الرئاسي عن المبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

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