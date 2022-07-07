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«الرقابة على الأغذية» يحذف منشورا بشأن رفض شحنة مياه قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 10:41 مساء
«الرقابة على الأغذية» يحذف منشورا بشأن رفض شحنة مياه قادمة من تركيا
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).
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تراجع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن نشر تنويه يتعلق بمعلومات عن رفض شحنة مياه معدنية بنكهة الفراولة قادمة من تركيا، قال إنها غير مطابقة للمواصفات.

وأفاد المركز، في تنويه نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس بأن الشحنة وصلت ميناء مصراتة البحري، ولكن جرى رفضها، نظرا «لوجود اختلاف في اللون ومواد راسبة وعوالق غريبة أسفل العبوة».

- «الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة مياه معدنية بنكهة الفراولة قادمة من تركيا

لكن لاحقا حذف المركز المنشور، دون أن يوضح السبب، فيما أبلغ المورد «بوابة الوسط» بأن التباسا حدث، دفع مركز الرقابة لحذف بيانه.

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