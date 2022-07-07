وصول الحجاج الليبيين إلى مخيماتهم في عرفات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبدالله العقيلي، مساء اليوم الخميس، تفويج كل الحجاج الليبيين من فنادقهم بمكة المكرمة إلى عرفات ووصولهم في 73 مجموعة مع مشرفيهم وتوزيعهم على أماكن إقامتهم بحسب مناطقهم والمخيمات المخصصة للرجال والنساء في عرفات.

كما أكد العقيلي في تصريح أن كافة الحجاج الليبيين بصحة جيدة وأنه جرى توفير كافة الخدمات اللازمة لهم في عرفات من حيث السكن والأغطية وأجهزة التكييف والمأكل والمشروبات الباردة والمياه والخدمات الصحية والنظافة، مشيدا بأداء أفراد اللجان المشرفة سواء لجان الخدمات أو لجان المشاعر وكافة اللجنة المكلفة من بعثة الحج الليبية.

بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات عصر اليوم

وبدأ تفويج الحجاج الليبيين من مقر إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى جبل عرفات عصر اليوم استعدادا للوقوف بعرفة غدا الجمعة.

-بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور)

واستبق أعضاء لجنة المشاعر والكشافة الحجاج الليبيين إلى جبل عرفات من أجل التجهيز لاستقبالهم في جبل عرفات وتهيئة ما يحتاجونه هناك، بحسب أحد المشرفين من أعضاء البعثة الليبية.

وأشاد عدد من الحجاج الليبيين بحسن التنظيم والترتيبات التي قامت بها البعثة الليبية في مكة المكرمة لتمكينهم من أداء شعائر الحج.

وصول الحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية

واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الوكالة إن «حركة تصعيد الحجيج إلى مشعر منى تميزت بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن».

وصول الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

وصول الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

وصول الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

وصول الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

مخيم الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)

مخيم الحجاج الليبيين إلى عرفات، مساء الخميس 7 يوليو 2022. (فيديو)