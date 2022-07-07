في العددين «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

القاهرة - بوابة الوسط

قبيل ساعات من وقوف نحو مليون حاج على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، صدر اليوم الخميس العدد المزدوج (346 ـ 347) من جريدة «الوسط»، وفي الصفحة الأولى قصة مجمعة ترصد ماذا يجري على الأرض في المشهد الليبي، جاءت بعنوان «جمعة الغضب تفتح مزاد خرائط الطريق».

هل نشهد نهاية النخب الطفيلية؟

وتحت عنوان «التغيير قادم لا محالة.. واحتجاجات الجمعة مؤشر على نهاية النخب الطفيلية»، نطالع تقريرا يرصد مظاهرات الجمعة الغاضبة التي عمت عدة مدن ليبيا يوم الجمعة الماضي.

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إلا الطريق الساحلي!

وفي الصفحة الرابعة نطالع ثلاثة موضوعات منها تقرير رئيسي بعنوان «من الليبيين إلى كل الفرقاء: إلا الطريق الساحلي»، وذلك بعد إغلاقه غرب سرت وشرق مصراتة

وفي الصفحة الخامسة نطالع ملخصا لتقرير بعثة تقصي الحقائق حول ترهونة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، وجاء تحت عناوين منها «تقصي الحقائق: الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ترهونة».

وفيها أيضا نقرأ موضوعا عن عيد الأضحى والحج، بعناوين منها «الحجاج الليبيون ضمن مليون حاج على عرفات اليوم».. و«استعدادات للعيد.. وارتفاع أثمان الأضاحي».

للاطلاع على العددين «346 ـ347» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

خارطة طريق لإعادة إعمار أوكرانيا

ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها موضوع رئيسي بعنوان «خارطة طريق لإعادة إعمار أوكرانيا».

أما الصفحة السابعة فنقرأ فيها موضوعات منها تقرير يرصد تطورات المشهد في السودان وجاء بعنوان «الجيش السوداني يفسح المجال لتشكيل حكومة مدنية.. وقوى الحرية والتغيير ترفض إعلان البرهان».

زيادة في أسعار الغذاء والوقود

ومن العربي والدولي إلى الاقتصاد، ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا أصدرته مبادرة مراقبة السوق الليبية، وجاء بعنوان «زيادة في أسعار الغذاء تتجاوز 6%.. والجنوب الأكثر تأثرا بارتفاعات الوقود».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير منسوب إلى شركة (بريتش بترليوم)، وجاء تحت عنوان «الانقسامات تعرقل طموحات زيادة إنتاج الغاز في ليبيا».

الجماهير تطرد عميد بلدية من حفل حفتر

ونقرأ عدة موضوعات في الصفحة الثانية عشرة منها موضوع من بلدية درنة بعنوان «بناء على طلب الجماهير.. طرد عميد البلدية». وذلك أثناء احتفال حضره المشير خليفة حفتر.

للاطلاع على العددين «346 ـ347» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«مائة مبدعة عربية»

ومن شؤون البلديات إلى صفحة الثقافة والفن ونطالع فيها عدة أخبار فنية وثقافية منها حوار مع «مؤلفة كتاب «مائة مبدعة عربية»، و جاء بعنوان «الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة».

الرياضة الليبية تغرق في «البحر المتوسط»

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة عدة أخبار وموضوعات يتصدرها تقرير بعنوان «4 ظواهر فريدة تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته 47».

أما في الصفحة الخامسة عشرة فنطالع تقرير موسعا بعنوان «الرياضة الليبية تغرق في البحر المتوسط»، وذلك حول النتائج المخيبة للآمال في جميع الألعاب والانسحابات بالجملة في الفروسية والدراجات.