«التجاري الوطني» يعلن سقف السحب من الصرافات الآلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المصرف التجاري الوطني، اليوم الخميس، سقوف السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة، وذلك بسقف 500 دينار يوميا و1000 دينار أسبوعيا و4000 دينار شهريا.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، توقفت منظومة المصرف التجاري الوطني في سرت، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من سحب رواتبهم، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

- مصرف الوحدة يستعد لإطلاق خدمة السحب من الصـراف الآلي بـدون بطاقـة

- توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت

- استطلاع شمل 33 مدينة: أزمة السيولة وراء انعدام ثقة الليبيين في وسائل الدفع الإلكتروني

وتعمل البنوك في ليبيا على تشجيع السحب من ماكينات الصراف الآلي، حيث أعلن مصرف الوحدة، الأحد الماضي، استعداده لإطلاق خدمة السحب من الصراف الآلي من دون بطاقة، وذلك من خلال خدمة «Cardless»، عبر تطبيق «الوحدة موبايل».

وأخيرا أظهر استطلاع دولي شمل 33 مدينة ليبية أن 96.7% من التجار الليبيين يفضلون التعامل النقدي عن وسائل الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان، بسبب أزمة السيولة؛ إذ يرغب معظم التجار في الاحتفاظ بالنقود لأن طرق الدفع الأخرى غير متوفرة وغير موثوقة، فضلا عن أنها تستغرق الكثير من الوقت والجهد.