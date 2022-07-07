القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي خطير متورط في جريمة قتل، وسرقة مولدات كهربائية، ومكيفات وبعض الأجهزة المحمولة.

وتكشفت القضية عندما استوقفت إحدى وحدات النجدة التابعة لمديرية أمن طرابلس أثناء تنفيذها مهامها اليومية سيارة نوع «كيا سبورتاج» موديل 2012 للاشتباه فيها، حيث كان يقودها شخصان عثر بحوزتهما على أسلحه خفيفة (مسدسان) وقنينة خمر، وحبوب هلوسة، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

وعند التحقيق مع المشتبه فيهما «ع.ع.م» و«ج.م.م» تبين انتحالهما صفة رجلي أمن، وتورطهما في جريمة قتل المواطن «م.م» رفقة شخص آخر يدعى «م.ع.ع» جرى القبض عليه. واعترف المتهمون الثلاثة بتورطهم في جرائم عدة منها سرقة سيارة نوع «تويوتا كورولا» بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني، ومبلغ عنها من قبل المواطن «ص.ع.م».

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سرقة سيارات ومولدات ومكيفات

إضافة إلى سرقة سيارة «سامسونغ»، في 15 ديسمبر الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، ومبلغ عنها من قبل المواطن «ع.م.ح» وسرقة مبلغ مالي، و مولد كهربائي وهاتف نقال بتاريخ 3 يوليو الجاري بدائرة مركز شرطة تاجوراء، علاوة على سرقتهم مكيفي هواء بقوة السلاح في 29 يونيو الماضي بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة.

كما اعترف المتهمون بسرقة مولد كهربائي بقوة السلاح في 29 يونيو الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، وسرقة مولد كهربائي في 25 يونيو الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، علاوة على سرقة هواتف محمولة من إحدى الشركات الرقمية في 22 يونيو من العام نفسه، وسرقة أحد مغاسل الثياب بتاجوراء.

وأشارت المديرية إلى استرجاع جزء من المسروقات ممثلة في مولدات، ومكيفات، وبعض الأجهزة المحمولة، فيما جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

سيارة مضبوطة.