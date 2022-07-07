Atwasat

القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 04:55 مساء
القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس
أفراد التشكيل العصابي رفقة مسدسات ضبطت معهم، 7 يوليو 2022. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي خطير متورط في جريمة قتل، وسرقة مولدات كهربائية، ومكيفات وبعض الأجهزة المحمولة.

وتكشفت القضية عندما استوقفت إحدى وحدات النجدة التابعة لمديرية أمن طرابلس أثناء تنفيذها مهامها اليومية سيارة نوع «كيا سبورتاج» موديل 2012 للاشتباه فيها، حيث كان يقودها شخصان عثر بحوزتهما على أسلحه خفيفة (مسدسان) وقنينة خمر، وحبوب هلوسة، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

وعند التحقيق مع المشتبه فيهما «ع.ع.م» و«ج.م.م» تبين انتحالهما صفة رجلي أمن، وتورطهما في جريمة قتل المواطن «م.م» رفقة شخص آخر يدعى «م.ع.ع» جرى القبض عليه. واعترف المتهمون الثلاثة بتورطهم في جرائم عدة منها سرقة سيارة نوع «تويوتا كورولا» بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني، ومبلغ عنها من قبل المواطن «ص.ع.م».

- ضبط فرد بتشكيل عصابي سرق 80 سيارة في بنغازي

سرقة سيارات ومولدات ومكيفات
إضافة إلى سرقة سيارة «سامسونغ»، في 15 ديسمبر الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، ومبلغ عنها من قبل المواطن «ع.م.ح» وسرقة مبلغ مالي، و مولد كهربائي وهاتف نقال بتاريخ 3 يوليو الجاري بدائرة مركز شرطة تاجوراء، علاوة على سرقتهم مكيفي هواء بقوة السلاح في 29 يونيو الماضي بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة.

كما اعترف المتهمون بسرقة مولد كهربائي بقوة السلاح في 29 يونيو الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، وسرقة مولد كهربائي في 25 يونيو الماضي، بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة، علاوة على سرقة هواتف محمولة من إحدى الشركات الرقمية في 22 يونيو من العام نفسه، وسرقة أحد مغاسل الثياب بتاجوراء.

وأشارت المديرية إلى استرجاع جزء من المسروقات ممثلة في مولدات، ومكيفات، وبعض الأجهزة المحمولة، فيما جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

سيارة مضبوطة.
سيارة مضبوطة.
القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟

غموض حول موقف نادال.. هل ينحسب الماتادور الإسباني من بطولة ويمبلدون؟
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982

إيران تبحث عن 4 دبلوماسيين اختفوا في لبنان منذ عام 1982
شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا

شاهد: آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات.. والأمطار تتجه شمالا
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلدية بنغازي تعلن مواقع تجميع جلود الأضاحي
بلدية بنغازي تعلن مواقع تجميع جلود الأضاحي
بقدرة 180 ميغاوات.. بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق مساء اليوم
بقدرة 180 ميغاوات.. بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة طبرق مساء ...
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
تنسيقية الأحزاب والتكتلات تطالب بحماية المتظاهرين والاستماع إلى «الإرادة الشعبية»
تنسيقية الأحزاب والتكتلات تطالب بحماية المتظاهرين والاستماع إلى ...
توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت
توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
المزيد
بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور)
بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور)...
القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس
القبض على تشكيل عصابي خطير بطرابلس...
توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات
توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة ......
توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت
توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت...
تنسيقية الأحزاب والتكتلات تطالب بحماية المتظاهرين والاستماع إلى «الإرادة الشعبية»
تنسيقية الأحزاب والتكتلات تطالب بحماية المتظاهرين والاستماع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط