توقف عمل منظومة المصرف التجاري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توقفت منظومة المصرف التجاري الوطني في سرت، منذ صباح اليوم الخميس، فيما لا يزال المواطنون ينتظرون عودتها إلى العمل لسحب رواتبهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر فني لـ«بوابة الوسط» إن سبب التوقف يرجع إلى أعطال فنية.

- توفير سيولة نقدية بالمصرف التجاري في سرت

وأفاد مصدر بالمصرف التجاري، السبت الماضي، بتوفر سيولة نقدية لعملاء المصرف، وقال لـ«بوابة الوسط» إن سقف السحب بالمصرف يصل إلى ألفي دينار ليبي للصك الواحد.

ويعد المصرف التجاري الوطني في سرت واحدا من أكبر المصارف التجارية العاملة بالمدينة حيث يقدم خدماته لقرابة 45 ألف «حساب جاري».