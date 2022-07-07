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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 11:17 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي إلى 4.87 دينار مقابل 4.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

تراجع اليورو
وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.80 دينار أمس، بينما تراجع سعر اليورو إلى 4.97 دينار من 4.99 دينار أمس.

وثبت الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار و1.32 دينار على الترتيب، بينما تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.

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