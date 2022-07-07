أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الصيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الصيفية على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس، على المناطق الغربية خصوصًا مناطق الدواخل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بدايةً من الغد، ويكون ملحوظًا يوم السبت، يشمل معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانًا يوم السبت على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة غدًا ثم تنخفض بداية من يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل زيادة بسيطة غدًا ثم تتراجع السبت على غدامس والحمادة والجفرة.