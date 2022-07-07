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«الحكم المحلي»: إحالة رواتب 4 أشهر للعاملين السابقين بشركة النظافة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 01:31 صباحا
«الحكم المحلي»: إحالة رواتب 4 أشهر للعاملين السابقين بشركة النظافة في بنغازي
جانب من عمليات النظافة ونقل المخلفات في بنغازي. (أرشيفية: بلدية بنغازي)
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أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن إحالة للمصارف المعنية رواتب أربع أشهر للعاملين سابقًا بالشركة العامة لخدمات النظافة المعينين ببلدية بنغازي، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك».

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي، إحالة رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة المعينين في 16 بلدية.

- إحالة رواتب أكتوبر ونوفمبر للعاملين السابقين بشركات النظافة في 16 بلدية

وعانت الشركة العامة لخدمات النظافة خلال الفترة السابقة بسبب تأخر مرتبات موظفيها لعدة أشهر، لكن بدأ التعامل مع الأزمة تدريجيا بعد ضم شركات خدمات النظافة للبلديات.

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