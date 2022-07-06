شاهد في «وسط الخبر»: طفرة من المبادرات السياسية شعارها إبعاد الخصوم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على المبادرات التي شهدتها الأزمة الليبية خلال الساعات الماضية، سواء تلك الخارجة من المجلس الرئاسي أو القادمة من سيف الإسلام القذافي، أو تصريحات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر الذي دعا الشعب لقيادة زمام المبادرة لوضع خارطة الطريق بنفسه، والتي جاءت في أعقاب موجة احتجاجات شعبية ضد النخب السياسية الحالية.

وعن مآلات هذه المبادرة وتوقيتها والسقف الذي تصل إليه، تحدث للبرنامج كل من رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي، والصحفي والمحلل السياسي بدر شنيبة.

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كما أشارت الحلقة إلى نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية التي بلغت مليارًا و276 مليونًا و268 ألفًا و236 دينارًا خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضي، والتي تشمل المرتبات والنفقات التسييرية، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة المنشور على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ولفت البرنامج إلى توجيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير وشروط في هذا الإطار.

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