«الحكم المحلي» تسلم تعويضات للمتضررين من حريق محطة المالطي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسليم المتضررين من الحريق الذي وقع بمحطة المالطي في بلدية بنغازي صكوكاً بالقيم المحددة حسب ما اعتمدته لجنة حصر وتقدير الأضرار.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تسليم التعويضات يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 513 لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي لتعويض تلك الأضرار.

وقام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد صالح الدرسي، اليوم الأربعاء، بتسليم المتضررين صكوكاً بالقيم المحددة.

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تخصيص 336 ألف دينار لمعالجة الأضرار

وفي 14 يونيو، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تخصيص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي، وفق منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» آنذاك.

وفي 24 مايو الماضي، سيطر رجال الإطفاء على حريق اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، وفق مقاطع فيديو جرى تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا، فيما سارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها، وإبعادها عن المنطقة السكنية قدر الإمكان.

شيكات تعويض المتضررين من حريق محطة وقود المالطي في بنغازي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من تسليم تعويضات المتضررين من حريق محطة وقود المالطي في بنغازي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

جانب من تسليم تعويضات المتضررين من حريق محطة وقود المالطي في بنغازي (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)