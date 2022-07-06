إعادة فتح الطريق الساحلي غرب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكدت مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط» استئناف حركة عبور السيارات بالطريق الساحلي غرب سرت بعد إعادة افتتاحها.

وقالت المصادر إن حركة العبور عادت لطبيعتها، مع استئناف عبور الشاحنات المحملة بالبضائع وغاز الطهي وغيرها بالطريق الساحلي، ووصول شاحنات الوقود لمدينة سرت.

والأحد الماضي قال مسافرون على الطريق الساحلي سرت - مصراتة، إن «جماعات مسلحة من مصراتة» أغلقت الطريق الساحلي بالسواتر الترابية عند منطقة الكيلو 60 غرب مدينة سرت.

- إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت بسواتر ترابية

- البعثة الأممية تعرب عن قلقها البالغ بشأن الإغلاق المتقطع للطريق الساحلي غرب سرت

- المعداني يحمل البعثة الأممية ولجنة «5+5» مسؤولية إغلاق الطريق الساحلي

البعثة الأممية تعلق على غلق الطريق الساحلي

وأمس الثلاثاء، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء «إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت»، مؤكدة «ضرورة إبقاء هذا الطريق الحيوي مفتوحًا من كلا الاتجاهين لضمان حرية تنقُّل الأشخاص والبضائع بين المدن»، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.