المنفي يؤكد استمرار «الرئاسي» في دفع أطراف العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى التوافق وإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الشعب الليبي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع رئيس وأعضاء الهيئة الطرابلسية، اليوم الأربعاء.

الهيئة الطرابلسية تطالب بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي وأعضاء الهيئة الطرابلسية جاء لبحث عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة الطرابلسية أكدوا خلال اللقاء، أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي.

- المنفي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية التحديات السياسية

- المنفي للسفير الألماني: ملتزمون باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب

- المنفي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الهيئة الطرابلسية أشادوا أيضا بجهود المجلس الرئاسي في هذه المرحلة، وطالبوا بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

المنفي يشيد بجهود الهيئة الطرابلسية في توحيد الصفوف ولم الشمل

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بجهود الهيئة الطرابلسية، في توحيد الصفوف ولم الشمل، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

يأتي لقاء المنفي مع أعضاء الهيئة الطرابلسية ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها المجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في مختلف مناطق البلاد من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وتحقيق التوافق المطلوب للوصول إلى الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها المصالحة والانتخابات.