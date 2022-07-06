إدراج 22 موقعا أثريا ليبيا بقائمة التراث في العالم الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» 22 موقعا أثريا ليبيا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال الدورة العاشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقدة بالرباط في المملكة المغربية.

وتسلم السفير الليبي في المغرب، أبوبكر إبراهيم الطويل، شهادات تسجيل المواقع الليبية التراثية الـ22، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، المهدي بن سعيد، ومدير العام لمنظمة «إيسيسكو»، سالم مالك، وعدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة المغربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وشملت المواقع الليبية المسجلة حديثا في قائمة تراث العالم الإسلامي:

- قصر الحاج

- موقع جامع أحمد باشا بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع جامع تیواتريوين بمدينة زليتن

- موقع مدرسة عثمان باشا بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع حوش الحفر بمدينة غريان

- موقع جامع شائب العين بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع جامع درغوث بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع قوس ماركوس أوريليوس بمدينة طرابس

- موقع جامع قرجي بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع زاوية سيدي عمورة بمدينة جنزور

- موقع حوش محسن بالمدينة العتيقة طرابلس

- موقع آثار جنزور بمدينة طرابلس

- موقع جامع الناقة باشا بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع زاوية البازة بمدينة زليتن

- موقع حوش القرمانلي بالمدينة القديمة طرابلس

- موقع جامع أبو معروف ويار بن جواد شروس

- موقع قصر الفاطمي بمدينة أجدابيا

- موقع واو الناموس

- جامع مراد أغا

- جامع العتيق أوجلة

- قلعة مرزق الأثرية

- مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية