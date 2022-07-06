الحاسي يسلم عقيلة تقرير الرقابة الإدارية عن 2020

القاهرة - بوابة الوسط

سلم «رئيس هيئة الرقابة الإدارية»، عبدالسلام الحاسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2020، على ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحاسي مع عقيلة في مدينة القبة، حيث بحث الطرفان «سير عمل الهيئة في المتابعة والرقابة على الحكومة وكل مؤسسات الدولة»، حسب البيان.

- توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي

وأشار البيان إلى تطرق اللقاء إلى مناقشة الأعمال النهائية لتجهيز تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2021.

اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام

وفي يونيو الماضي، أعلن مجلس التخطيط الوطني اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، وإعادة توحيد المؤسسات بشكل كامل «في القريب العاجل».

واعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، الدكتور مفتاح الحربر، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية، بعد انتهاء اللجنة من عدة جلسات «نقاش هادف وبناء» على مدار يومين، وفق بيان صادر عن المجلس.

ووقع رؤساء اللجان المشكلة من الطرفين، على خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين ومنها هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، ومعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، وصولًا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة، وفق البيان.

عبدالسلام الحاسي يسلم تقرير الرقابة الإدارية عن العام 2020 إلى عقيلة صالح، 6 يوليو 2022. (عبدالله بليحق)