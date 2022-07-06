Atwasat

الحاسي يسلم عقيلة تقرير الرقابة الإدارية عن 2020

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 04:13 مساء
الحاسي يسلم عقيلة تقرير الرقابة الإدارية عن 2020
عبدالسلام الحاسي يسلم تقرير الرقابة الإدارية عن العام 2020 إلى عقيلة صالح، 6 يوليو 2022. (عبدالله بليحق)
alwasat radio

سلم «رئيس هيئة الرقابة الإدارية»، عبدالسلام الحاسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2020، على ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحاسي مع عقيلة في مدينة القبة، حيث بحث الطرفان «سير عمل الهيئة في المتابعة والرقابة على الحكومة وكل مؤسسات الدولة»، حسب البيان.

- توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي

وأشار البيان إلى تطرق اللقاء إلى مناقشة الأعمال النهائية لتجهيز تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2021.

اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام
وفي يونيو الماضي، أعلن مجلس التخطيط الوطني اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، وإعادة توحيد المؤسسات بشكل كامل «في القريب العاجل».

واعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، الدكتور مفتاح الحربر، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية، بعد انتهاء اللجنة من عدة جلسات «نقاش هادف وبناء» على مدار يومين، وفق بيان صادر عن المجلس.

ووقع رؤساء اللجان المشكلة من الطرفين، على خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين ومنها هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، ومعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، وصولًا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة، وفق البيان.

عبدالسلام الحاسي يسلم تقرير الرقابة الإدارية عن العام 2020 إلى عقيلة صالح، 6 يوليو 2022. (عبدالله بليحق)
عبدالسلام الحاسي يسلم تقرير الرقابة الإدارية عن العام 2020 إلى عقيلة صالح، 6 يوليو 2022. (عبدالله بليحق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
الإبداع اليدوي في السجن

الإبداع اليدوي في السجن
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية أكثر في ليبيا
مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية أكثر ...
ضبط فرد بتشكيل عصابي سرق 80 سيارة في بنغازي
ضبط فرد بتشكيل عصابي سرق 80 سيارة في بنغازي
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر
1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
الحاسي يسلم عقيلة تقرير الرقابة الإدارية عن 2020
الحاسي يسلم عقيلة تقرير الرقابة الإدارية عن 2020...
ارتفاع الدولار وهبوط اليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وهبوط اليورو في السوق الموازية...
وفاة مسنة في حادث مروري بطريق الشط
وفاة مسنة في حادث مروري بطريق الشط...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر
1.27 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط