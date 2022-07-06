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مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية أكثر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 11:39 صباحا
مدير كلية دفاع «ناتو»: على إيطاليا التعاون مع تركيا بفاعلية أكثر في ليبيا
لقاء بين دراغي وإردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مدير مؤسسة كلية دفاع «ناتو» أليساندرو بوليتي إن إيطاليا عليها إيجاد طريقة للتعاون بشكل أكثر فاعلية مع تركيا في ليبيا.

جاء ذلك في تعليقه على زيارة رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراغي إلى أنقرة؛ حيث انتقد بوليتي السياسة الخارجية الإيطالية قائلًا إن بعض جوانبها «غير مفهوم» للاعبين الدوليين وحتى للإيطاليين أنفسهم، حسب موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الأربعاء.

بوليتي: علينا إيجاد طريقة تعاون أكثر فعالية مع الأتراك
وتابع بوليتي إنه لا يمكن أن يقتصر تعاطي إيطاليا مع الوضع الليبي على مسألة قوارب الصيد، قائلا: «من الناحية الديموغرافية، بلدنا (إيطاليا) في حالة انهيار وسقوط حر، لذلك إما أن يكون لدينا مواطنون جدد أو لن نكون هناك» في إشارة منه إلى موجات الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى إيطاليا.

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وأكمل: «ليبيا هي أكثر بكثير من مجرد محطة للمهاجرين.. العديد من الحلفاء بمن فيهم الأميركيون قالوا (تعرفون ليبيا، لكنكم لا تفعلوا ما يكفي).. أعتقد أن الاجتماع قد يسمح لنا بوضع إطار أفضل للعلاقة مع الأتراك، وعلينا أيضًا إيجاد طريقة للتعاون بشكل أكثر فاعلية».

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