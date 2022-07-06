الدبيبة يوجه بتشكيل لجان للبت في مستحقي العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام، مشيرًا إلى ضرورة وضع معايير وشروط في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال وليد اللافي، وذلك لمتابعة ملف العلاج بالخارج، ووضع خطة عاجلة لمواجهة السلبيات به، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع «فيسبوك».

الدبيبة يوجه بالاهتمام بمراكز الأورام المحلية

وأكد الدبيبة أن استمرار الوضع كما هو عليه أصبح أمرًا غير مقبول، وإيفاد المرضى دون معايير وفق رسائل من جهات مختلفة، وعدم وجود تغطية مالية لهم وتركهم أمام ابتزاز المصحات العلاجية بالخارج أمر لن يستمر.

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ووجه تعليماته أيضًا لوزارة الصحة بالاهتمام بمراكز الأورام المحلية، وتوفير الأدوية اللازمة وبالكميات المناسبة.

كما اتفق على أن يتولى جهاز الطب العسكري وجهاز الطب والطوارئ متابعة أوضاع الجرحى من الجيش والقوات المساندة بعد حصرهم بشكل دقيق، وتحديد نوع ومدة العلاج واعتماد المستشفيات العسكرية، بالاتفاق مع الملحقيات العسكرية لضمان خدمة جيدة لهم.