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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 10:15 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون متوسطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة آخر الليل لاحتمالية ظهور ضباب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحلي زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه على ساحل الخمس ومصراتة، وشمالية إلى شمالية شرقية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من طرابلس إلى مصراتة؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من رأس لانوف إلى الخليج؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
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