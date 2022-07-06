عقيلة صالح: قدمنا قائمة مرشحين للمناصب السيادية وننتظر رد «الأعلى للدولة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس قدَّم قائمة بالمرشحين للمناصب السيادية، وينتظر ردًا من المجلس الأعلى للدولة، لحسم هذه المسألة.

وأوضح عقيلة، في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، مساء اليوم الثلاثاء: «كتبنا رسالة أمام العالم إلى الأخوة في مجلس الدولة، أرسلنا 13 اسمًا عن كل قطاع، على أن يختاروا من بينهم ثلاثة أسماء، ثم يُسمي منهم مجلس النواب، ونطالبهم أن يردوا علينا».

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وتابع: «هناك عناصر في مجلس الدولة أبدت وطنية وحرصًا على مصلحة ليبيا ونحييهم على ذلك»، لافتا إلى أن مجلس النواب سيواصل عمله عقب عطلة عيد الأضحى لإنهاء كل الاستحقاقات، خاصة أن هناك قوانين جاهزة للمناقشة، من بينها قانون الرواتب.

وأكد عقيلة صالح أن مجلس النواب يريد توحيد المؤسسات وماض في هذا الشأن، معتبرًا أن «بعض المزايدين يعتقدون أنهم سيحلون محل مجلس النواب»، متابعًا: «من الغريب أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي وتُحل مؤسساتها دون بديل، وهذه تمثل دعوة إلى الفوضى».