ضبط أفارقة يستخدمون الطلاسم والخفافيش للسحر والشعوذة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الثلاثاء، ضبط مجموعة من الأفارقة يستخدمون الطلاسم والخفافيش للسحر والشعوذة، أثناء مرورهم على نقطة التفتيش التابعة للكتيبة للتأكد من إجراءاتهم الثبوتية ومدى دخولهم بطريقة شرعية.

جاءت عملية القبض على المجموعة بناءً على التعاون بين مديرية أمن أجدابيا والقوات المسلحة العربية الليبية، حيث قامت الكتيبة 152 مشاة بتسليم 3 من الوافدين الأفارقة، والقادمين من الجنوب متجهين شرقًا إلى مدينة البيضاء، وفق منشور عبر صفحة المديرية على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الأفارقة جرى ضبطهم أثناء مرورهم على نقطة التفتيش التابعة للكتيبة للتأكد من إجراءاتهم الثبوتية ومدى دخولهم بطريقة شرعية من عدمه.

وثبت أنهم من دون إجراءات رسمية وأن بحوزتهم طلاسم وأشياء تستعمل للسحر؛ حيث جرى إخطار مديرية أمن أجدابيا قسم البحث الجنائي، والذي بدوره استدل مع المذكورين، وجرت إحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.

مضبوطات بحوزة أفارقة متهمين بأعمال سحر وشعوذة (مديرية أمن أجدابيا)

مضبوطات بحوزة أفارقة متهمين بأعمال سحر وشعوذة (مديرية أمن أجدابيا)

مضبوطات بحوزة أفارقة متهمين بأعمال سحر وشعوذة (مديرية أمن أجدابيا)

مضبوطات بحوزة أفارقة متهمين بأعمال سحر وشعوذة (مديرية أمن أجدابيا)