أمن السواحل ينتشل جثتين على شاطئ الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الخمس، اليوم الثلاثاء، انتشال جثتين على شاطئ البحر يشتبه بكونهما مهاجرين غير شرعيين، وجرى تبليغ الغرفة الرئيسية بعد حضور مركز شرطة الخمس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالهما.

وأفادت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأنها سيَّرت دورية راجلة على الحدود الإدارية للفرع، تمكنت الدورية بقيادة الرائد خالد قمرة معاون رئيس الفرع، من انتشال جثتين على شاطئ البحر يشتبه بكونهما هجرة غير شرعية.

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وتتكرر عملية انتشال جثث مهاجرين من السواحل الليبية، حيث أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، في 30 يونيو الماضي، انتشال جثة متحللة لمهاجر غير شرعي عُثر عليها بالقرب من شاطئ الأندلسي على طريق الشط.