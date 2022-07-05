شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على مساعي المجلس الرئاسي لحل الأزمة، عبر إطلاق مشاورات يقودها نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي.

وتتمثل مبادرة الرئاسي في تكليف عبدالله اللافي إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

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وجاء رد سريع من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي شكك في شرعية المجلس الرئاسي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية تلك الخطوة، وتأثيرها على المسارات السياسية الأخرى، وقدرة الرئاسي على إنجاح هذه الخطوة، وذلك من خلال قراءة قدمها رئيس حزب التجمع الوطني أسعد زهيو، والمتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك.

وفي وقت سابق، علمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أن 31 حزبًا سياسيًا فوضت المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».