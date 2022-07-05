عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «استهانة بالشعب الليبي» لأن الحكومات في كل الدنيا لا بُد أن تنال الثقة من مجلس النواب سواء في النظام البرلماني أو النظام الرئاسي.

وشدد عقيلة صالح في مقابلة مع قناة مجلس النواب «قناة ليبيا المستقبل»، مساء اليوم الثلاثاء، على أن حكومة الوحدة الوطنية «منتهية بكل المقاييس» بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبقرار مجلس النواب وخارطة الطريق.

عقيلة صالح: الدبيبة متجاوز لحدوده

ورأى عقيلة أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة هو استمرار لـ«عملية عرقلة وزيادة الانقسام والفتنة بين الليبيين واستغلال للمال العام بطريقة غير شرعية»، لأنه «مسيء للصفة ومتجاوز لحدوده».

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وأكد عقيلة أن ملفات إساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام محالة لدى النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وعلى هذه الجهات القيام بمهامها حيال تلك الملفات. ناصحا الدبيبة بالمغادرة «لوأد الفتنة بين الليبيين».

عقيلة يرفض تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية

ورفض عقيلة صالح تدخل السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية لا من حكومة الوحدة الوطنية ولا الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وقال «لدينا مفوضية الانتخابات توفر لها المخصصات المالية وتوضع تحت إشرافها قوة أمنية تشرف على عملية الانتخابات بحيث تكون انتخابات نزيهة تحت إشراف المجتمع الدولي والقضاء الليبي».

وأكد عقيلة أن لدى مجلس النواب عددًا من القوانين الجاهزة التي سيجري مناقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة في مقدمتها قانون المرتبات وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، منوها إلى أن المجلس سيعقد جلسته القادمة في مدينة طبرق.