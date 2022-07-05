«المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن مصلحة الجمارك لم تقم بتوريد أي إيرادات خلال شهر يونيو، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة.

وأشار المركزي إلى تدني إيرادات الجمارك خلال الفترة من أول يناير 2022 إلى نهاية يونيو المنقضي، وفق بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأظهر البيان أن إيرادات الجمارك خلال تلك الفترة بلغت 34 مليون دينار، وهي نفسها التي وردت في تقرير المصرف عن الأشهر الخمسة الأولى من العام، المنشور في السادس من يونيو الماضي.

المركزي: جهاز الإمداد الطبي لم يُفصح عن البيانات

كما أوضح المصرف أن جهاز الإمداد الطبي لم يُفصح، وفقًا لطلب مصرف ليبيا المركزي، عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة.

وأكد المركزي استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.